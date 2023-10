Janus nadulas, nabuking: Bea, Dominic sa abroad pakakasal

Posible raw na hindi maka-attend si Janus del Prado sa kasal ng kaibigan niyang si Bea Alonzo, kay Dominic Roque.

“Ang balita ko kasi, sa ibang bansa gagawin. So malamang na hindi ako maka-attend.

“Gagastos ako sa kasal? At hindi rin naman ako papayag na gastusan nila ako, di ba?

“Pero siyempre, kung gagawin sa ibang bansa ang kasal, ang pananaw ko riyan, ang imbitahan lang ay ‘yung mga pinaka-close n’yo talaga, na family, relatives at mga tunay na kaibigan talaga.

“Wag ilagay ‘yung mga tao na ano, out of utang na loob, na dapat isama sa entourage. So, ang alam ko, mga closes friends ni Dom at ni Bea.

“Ang pananaw ko rin diyan, since sa abroad nga gagawin ang kasal, magsi-celebrate rin sila rito sa Pilipinas. At doon na ako makaka-attend.

“Ayoko rin kasi noong babayaran nila ang lahat ng gastos makasama lang sa Amerika. Eh, may anxiety rin ako sa pag-travel,” sabi ni Janus nang maka-chikahan ko sa presscon ng ‘Black Rider’ na kung saan ay isa sa mga sidekick ni Ruru Madrid ang role niya.

Anyway, single nga si Janus, at napagod na raw siyang mag-invest ng emotions.

Ay teka lang, parang nadulas, o binuking ni Janus na sa abroad, o sa US pakakasal sina Bea, Dom, ha!

Abangan, kung tama ang chika ni Janus, ha! (Dondon Sermino)