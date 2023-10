Kinontra ng kampo ni Pagadian City Mayor Sammy Co ang lahat ng akusasyon ni Zamboang­a del Sur Rep. Divina Grace Yu hinggil sa ayuda ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) at paggamit ng pondo ng siyudad.

Ayon kay Vic Lingating, Chief of Staff ni Mayor Co, desperado na umano ang mga kritiko at oposisyon kaya gumagamit ng black propaganda para mabahiran ang magandang imahen ng alkalde.

“It is sad that the Congresswoman continuously tries to stir malice to the programs of Mayo­r Co instead of just helping him fulfil their mandates as public servants,” pasaring ni Lingating.

Nakapagdududa umano ang paninira ng mambabatas dahil nataon ito kung saan gaga­napin ang Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE).

Tiniyak ni Lingating sa mga taga-Pagadian na lahat ng pondo ng siyudad ay “well accounted for” at walang dapat ikabahala ang mga mamamayan.

“For now, I urge our honorable Congresswoman to focus on helping the City of Pagadian have a clean and peaceful barangay elections,” diin pa niya.

Nauna rito ay nagbanta si Cong. Yu na paiimbestigahan niya sa Kamara de Representantes ang paggamit ng lokal na pamahalaan sa Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) program ng DWSD at ang umano’y paglalaan ng malaking pondo bilang “supplemental budget” kahit walang naipapasang ordinansa.

Wala pang pahayag si Cong Yu sa banat ng kampo ni Mayor Co, habang sinusulat ang balitang ito.