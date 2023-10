Bomoto para sistema ay mabago

Ilang oras na lamang ang hihintayin ng ating mga kabaranggay at magdedesisyon na sila para pumili ng mga susunod na barangay captain, mga kagawad at sa mga kabataan naman ay SK chairman at mga kagawad din.

Matagal na panahong hindi naidaos ang BSKE dahil ilang beses itong naipagpaliban bunga ng iba’t ibang kadahilanan na sa tingin ng dalawang hanay ng mga mambabatas (Kamara at Senado) ay tama rin naman.

Pero sa pagkakataong ito, parang ang mga kandidato na lamang ang excited at tila wala nang keber ang mga botante.

Ang sabi nga ng isang tropa ay hindi nga daw siya boboto dahil wala naman siyang naramdamang ayuda o pagmamalasakit buhat sa mga opisyales ng barangay sa kabila ng pananatili ng mga ito nang matagal na panahon sa puwesto.

Pero ano ba talaga ang responsibilidad ng mga opisyales ng barangay sa kanilang nasasakupan?

Maaring hindi mahalaga o walang kuwenta sa unang tingin lalo na nga kung talagang ang pakiramdam ng isang matatanong ay wala naman siyang personal na pakinabang na nahihita.

Bilang bungad na sangay ng pamahalaan, malaki ang papel na ginagampanan ng barangay para magkaayos-ayos ang magkabilang panig na hindi nagkakaunawaan gaya lamang ng mga away kapibahayan.

Kumbaga sa mga asunto, ito ang pinakabungad na sangay na puwedeng mag-alok ng out-of-court settlement sa dalawang magkabilang panig na mayroong hindi pinagkakaunawaan o pinagkakasunduan.

Kapag ang barangay ang namagitan sa dalawang panig na hindi nagkakaintindihan paniguradong maiiwasan ang malaking gastusan.

Kaya nga ba kailangang samantalahin ng mga botante bilang isang napakalaking pagkakataon ang barangay elections sa pamamagitan ng aktibong partisipasyon sa pagpili ng mga susunod na bubuo ng konseho nito.

Napapanahon na para itaas ang ating batayan sa pagpili ng mga susunod na lider ng barangay.

Huwag lang yung magaling makisama, madali hingian ng pang-inom o pangpulutan dahil patuloy nang nagiging komplikado ang ating pang-araw araw na pamumuhay.

Ang piliin po natin ay ang makakapagtupad ng tamang batas dahil sa kasalukuyan ay klarong klaro naman na maraming mga pinakasimpleng kautusan sa ating bansa ang binabalewala at nalalaspatangan lamang.

Ibalik po natin ang respeto at paggalang sa mga batas at umpisahan natin ito sa barangay.