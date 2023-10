Ayuda sa mga Centenarian

Una sa lahat, sa araw na ito, ako po ang nanawagan at nagpapaalala sa ating mga kababayan to go out and vote para sa ating mga barangay, nawa’y tayo ay makapili ng karapatdapat na mga opisyales ng ating barangay para sa ikauunlad at ikagaganda ng ating mga lugar.

At sa makalawa naman po ay araw ng ating mga mahal sa buhay na namayapa na at ako po ay kaisa niyo sa paggunita at pag-alala sa kanila.

Para sa ating kolum ngayon, ating tatalakayin ang para sa ating mga lolo at lola, kung saan atin nang napag-usapan dati ang tungkol sa kanilang dagdag ayuda at ang pagpapalista nila sa senior database.

Muli natin itong tatalakayin dahil na rin sa panawagan ng National Commission on Senior Citizens (NCSC) na magpalista na sina lolo at lola para sila ay mapasama na sa national na database o talaan ng mga elderly natin.

Kaya sa ating mga seniors, muli po akong nananawagan na kayo ay magpatala na. Kung maalala n’yo na noon ko pa hinihingi ang tulong ng mga local government units (LGUs) sa pagpaparehistro ng ating mga senior citizen.

Sa ngayon po ay mahigit 12 milyon ang ating mga senior citizen subalit 3.2 milyon pa lang sa kanila ang nakapagpatala na sa database.

Malaking bagay na sila ay nakalista na upang makasiguro na sila ay kasama sa nabibigyang ayuda.

Ang pag-update ng listahan ng indigent senior citizens ay kaakibat ng Republic Act (RA) 11916, na nagmamandato ng pagtataas ng pension ng mga indigent senior citizens mula P500 hanggang P1,000. Ang inyo pong lingkod ay isa sa mga principal author nito.

Umapela po tayo sa Department of Finance (DOF) at Department of Budget and Management (DBM) na itodo na ang kanilang effort para makahanap ng pondo upang maipatupad ang amendatory law—RA 11916—na magbibigay daan para maging P1,000 ang dating P500 buwanang social pension ng mahigit 4 na milyong indigent senior citizens ng bansa.

Para masustenahan ang dagdag-subsidiyang ito, nanawagan na po tayo sa mga kapwa mambabatas sa Senado na suportahan ang paglaan ng House of Representatives sa ipinasa namin na 2024 budget plan ng sapat na pondo para sa pension increase, bilang pagsuporta na rin sa social welfare agenda ni Presidente Marcos.

Ayon sa datos ng PSA, merong 12.3 milyong Filipinos na 60-anyos pataas as of May 2020, halos 11% ito ng estimated population ng Pilipinas na mahigit 109 milyon.

Actually, may isa pa kaming pinasa sa Kamara na inaasahan naming makikinabang ang ating mga lolo at lola lalo na ‘yung umaabot ng 80-100 years old o higit pa. Alam naman natin na bibihira na makaabot sa edad na 80 pataas ang mga lolo’t lola natin.

Kaya naman kami po sa Kongreso ay gumawa ng hakbang para maiparamdam natin ang ating appreciation sa mga lolo at lola natin sa pamamagitan ng cash gift hindi lamang para sa mga nakakaabot ng 100 ang edad kundi maging ang mga umaabot sa 80 at 90 ay bibigyan po natin.

Sa ilalim ng panukalang inaprubahan ng Kamara at Senado, nalalapit nang makatanggap ng cash bonus ang mga octogenarian at nonagenarian.

Kasama rin po sa cash bonanza na ito ang mga Filipino na naninirahan sa ibang bansa basta umabot siya sa edad na 80 at 90. Sa ngayon po ay pagsasamahin na lamang ang dalawang bersyon sa bicameral conference process para makabuo ng final bill na isusumite kay Pangulong Bongbong Marcos upang maging ganap na batas.

Kami rin po ang pangunahing may-akda ng House Bill (HB) 302, isa sa mga panukalang napagsamasama sa HB 7535 na ipinasa na sa ikatlo at final na pagbasa noong nakaraang Mayo. Ito po ay naglalayong amiyendahan ang RA 10868—o ang “Centenarians Act of 2016”— na nagtatakda ng P100,000 cash gift sa bawat Pinoy centenarians.

Ang HB 7535 ay nagpapanukala na itaas ang P100,000 cash gift sa centenarians at gawin itong P1 milyon. Layon din nito na bigyan ng P25,000 ang mga senior citizen na umaabot sa edad na 80, 85, 90 at 95 anyos.

Sa bersyon naman ng Senado na Senate Bill (SB) 2028, pananatilihin ang P100,000 cash gift para sa mga centenarian habang ang aabot sa 80 ay bibigyan ng P10, 000 at P20,000 naman sa mga aabot sa edad na 90.

Sa ilalim ng HB 7535, ang “initial funding” para sa cash gifts na ito ay manggagaling sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) pero ang pagpapatuloy ng taunang implementasyon ay isasama na sa taunang GAA (General Appropriations Act).

Ayon po sa DSWD, sa ngayon ay meron naman tayong 662 Filipino centenarians.

Napakalaki po ng naiambag ng ating mga nakatatandang mamamayan sa bansa kaya hindi natin sila dapat balewalain ngayong lipas na ang kanilang kalakasan.

Habang hindi pa huli ang lahat, habang kaya pa nilang maramdaman ang aruga ng pamahalaan, patuloy pong magsisikap ang Kongreso para maipatupad ang mga ayudang ito sa ating mga lolo’t lola.