Ayaw ni Maricel Soriano ng ganyan: Jane, Ria nagbabaga ang sampalan

Nag-uumapaw sa tapang at charisma sina Jane Oineza, JC De Vera, Tony Labrusca, at Ria Atayde sa bagong poster ng ikalawang yugto ng ‘Nag-Aapoy Na Damdamin’.

Inspired sa chess ang inilabas na poster ng JRB Creative Production kung saan sumasalamin sa kanilang anino ang king, queen, at pawn.

“Mas pinalakas. Mas pinakinang. Mas nag-aapoy. Lintik ang walang ganti coz the queen of revenge is here, checkmate!” saad ng JRB sa bonggang reveal ng poster.

Lalo naman tumitindi ang poot at galit ni Olivia (Jane) ngayong isiniwalat na niya ang totoong katauhan niya sa lahat. Trending pa nga ang eksena kung saan ipinakita kung paano pinagplanuhan ang grand reveal niya bilang si Olivia at ang nagbabagang sampalan nila ni Melinda (Ria).

Ayaw ni Maricel Soriano ng ganyan at mukhang sila pa ang kakabog sa galing ng Diamond Star na manampal, ha!

“Deserve niya ang best actress sa TAG Awards! Ang galing ni Jane grabe!” sey ni @khizzes8264.

“Ang lakas maka-Gone Girl ni Jane! Grabe ‘yung plot twist! The new gen revenge drama queen is here!” komento ni @afterglowbun.

“Ang galing nina Ria at Jane! Isang take lang ‘yung eksena nilang nagsampalan sila!” sabi ni @derickgn07.

Nakakaloka naman talaga ang mga eksena nila kaya huwag palampasin ang mas nag-iinit na gantihan sa ‘Nag-Aapoy Na Damdamin’ mula Lunes hanggang Biyernes, 3:15pm sa TV5 at 3:45pm sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, iWantTFC, at TFC.

‘Yun na! (Dondon Sermino)