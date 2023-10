Alyssa Solomon, Lady Bulldogs pinag-empake na Lady Warriors

IBINUHOS ni Alyssa Jee Solomon ang walo sa kanyang kabuuang 13 puntos sa third set upang balikatin ang National University sa muling pagwalis sa University of the East, 25-19, 25-21, 25-23, sa 2nd Shakey’s Super League (SSL) 2023 Collegiate Pre-Season Championship quarterfinals Linggo ng hapon sa Rizal Memorial Coliseum.

Agad na inilayo ng kasalukuyang SSL MVP, kumayod ng 11 attacks, tig-1 block at ace, ang Lady Bulldogs sa siklab ng nasabing bahagi bago hinayaan ang mga kakampi na sina Michaela Belen at rookie Arah Ella Paniquie na panatilling malinis ang kartada ng kampo sa pitong ragasa.

“Sinabihan lang po kami ni coach na huwag magsawa na matuto,” bulalas ni Solomon sa nagtatanggol na kampeong Bustillos-based squad. “Nagpapasalamat din ako sa teammates ko na talagang tumutulong para mag-improve kami bawat game. Saka kailangan din namin na maabot ang goal namin.”

Sumakmal sina Belen at Panique ng tig-10 puntos habang may anim si Evangeline Alinsug na hindi naglaro sa ikalawang set ng women’s volleyfest ng Shakey’s Pizza Asia Ventures Inc., inoorganisa ng Athletic Events and Sports Management Group Inc. sa pakikipagtulungan ng Commission on Higher Education at Philippine Sports Commission.

Abangers na lang ang NU sa Final 4 sa papalarin sa may twice-to-beat na Adamson University at Arellano University na nagtutuos pa sa Round-of-8 din.

Mga hatid ang torneo ng Mikasa, Eurotel, Victory Liner, Summit Bottle Water, Peri-Peri Charcoal Chicken, R and B Milk Tea, Potato Corner, Rebel Sports, Converge ICT Solutions, Genius Sports at United Auctioneers, Inc.

Npapanood ang mga laro sa Plus Network at SSL, at sa Solar Sports, Blast TV at Aliw Channel 23. (Lito Oredo)