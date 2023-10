INAASAHANG darating sa bansa ngayong Lunes ang ikaapat na batch ng mga Pilipino mula sa Israel sa ilalim ng emergency repatriation ng pamahalaan.

Ayon kay Department of Migrant Worker (DMW) officer in charge Hanz Leo Cacdac, kabilang sa ikaapat na batch na mga repatriated Pinoy ang 60 overseas Filipino worker (OFW) na binubuo ng 32 mga hotel worker at 28 caregiver.

Sa oras na makauwi sila sa bansa, aabot na sa 123 ang bilang ng mga Pilipino na napauwi na sa Pilipinas sa gitna ng giyera sa pagitan ng Israel at grupong Hamas.

Sinabi rin ng DMW na patuloy nilang minomonitor ang mga rescue site at rescue zone sa timog na bahagi ng Israel katuwang ang Overseas Workers Welfare Administration (OWWA).

Dagdag ni Cacdac, nasa 124 OFW naman sa Lebanon na humiling ng repatriation ang makauuwi na rin sa bansa sa mga susunod na araw.

“Sa Lebanon may 124 OFWs na humingi ng repatriation, hindi magtatagal at makakauwi na rin sila,” ani Cacdac. (Betchai Julian)