DALAWANG Pinay ang nanaig sa idinaos na Youth4Climate challenge sa Italy.

Parehong nagbulsa sina Lara Jean Salaysay at Pau Asuncion ng tig-$20,000 o mahigit P1 milyon dahil sa kanilang mga climate action project, ayon sa GMA News.

Nanalo ang “Green Economy Ready” project ni Salaysay na naglalayong ipakilala ang mga “green job” bilang career sa mga senior high school student sa Pilipinas.

Nagwagi naman ang “Bagsakan Kabataan” project ni Asuncion na layunin namang ihanda ang mga kabataan sa mga probinsya at siyudad upang palakihin at isulong ang agroecology at climate action sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga organic farmers market.

Isinagawa ang “Youth4Climate: Sparking Solutions” event sa Rome, Italy noong Oktubre 17-19. (Issa Santiago)