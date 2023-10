Tiniyak ng Department of the Interior and Local Government (DILG) nitong Sabado ang patas na imbestigasyon sa pagkawala ni Miss Grand Philippines 2023 Catherine Camilon sa kabila ng pagkakasangkot ng isang pulis sa kasong ito.

“In the event that all the evidence gathered point to the subject police officer’s possible involvement, we assure the public of a fair, proper and impartial investigation,” diin ni Interior Secretary Benhur Abalos sa isang statement.

Inamin ng kalihim na siya ay “terribly disappointed” at “greatly disturbed” na isang pulis ang nauugnay sa pagkawala ni Camilon na huling nakita sa bayan ng Lemery sa Batangas noong October 12.

Inatasan ni Abalos ang Philippine National Police (PNP) na magsagawa ng masusing imbestigasyon sa insidente at tutukan ang lahat ng “actionable leads” at gumawa ng hakbang na naaayon sa batas para ma-rescue ang biktima at maibalik sa kanyang pamilya.

“Hindi po namin kukunsintihin o pagtatakpan ang maling gawain ng sino mang miyembro ng PNP,” pagtiyak ni Abalos.

Nauna nang sinabi ng Police Regional Office (PRO) 4A na ang pulis na sangkot ay pansamantalang tinanggal sa puwesto habang gumugulong ang imbestigasyon.