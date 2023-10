Tomador diyeta muna; liquor ban simula na

Aarangkada na ang implementasyon ng liquor ban sa Lungsod ng Maynila ngayong Oktubre 29 hanggang sa Nobyembre 2.

Ito ay upang matiyak na magiging mapayapa ang pagdaraos ng Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) at Undas.

“It is necessary to prohibit the sale of liquor and other alcoholic beverages in Manila City taking into consideration the somberness of these occasions and in light of the opening of all cemeteries to the general public, not just to Manileños,” ayon kay Atty. Princess Abante, spokesman ni Manila Mayor Honey Lacuna .

Gayundin, inaatasan rin naman ng alkalde ang pamunuan ng Manila District Police (MPD) na istriktong ipatupad ang direktiba.

Samantala, nasa 400 miyembro ng MPD ang ikakalat sa Manila North Cemetery at Manila South Cemetery ngayon Undas.

Bubuksan ang dalawang sementeryo alas-5:00 ng umaga at isasara ng alas-5:00 ng hapon. (Juliet de Loza-Cudia)