Sigaw ng mga faney: Ituloy sa pelikula ang ShaGab reunion

Napatunayan nina Sharon Cuneta at Gabby Concepcion na after 42 years ay sila pa rin ang most loved tandem sa bansa, ha!

Maaga pa lang ay nasa SM MOA Arena na kami at alas tres ng hapon ay nagsimula na nga ang kumpulan ng fans na lahat ay excited sa ‘Dear Heart: The Concert’.

Sa isang coffee shop nga sa gilid ng arena ay masayang nagkukuwentuhan ang mga tagahanga ng ShaGab na kahit hindi naman magkakakilala ay mistulang close na sa isa’t isa dahil sa common denominator nilang lahat, na iisa ang paborito nilang love team since 1981.

Bandang 5:00pm pa lang ay nagpasukan na sila sa venue, at bago umupo sa loob ay nag-enjoy ang mga faney sa mga merchandise na pinamimigay ng libre ng sponsors at binebentang ‘Dear Heart: The Concert’ tote bags, shirts, magazine, caps.

Matiyaga silang pumila para makapag-take home ng limited edition souvenir items ng iconic concert event.

May mga nakita pa kaming pami-pamilya na nanood kasama mga lolo’t lola, mag-asawa, mga anak at maging mga apo. Family bonding daw nila ang concert na iyon.

From all walks of life nga ang nakita naming nakisaya sa sold out reunion ng parents ni KC Concepcion.

Bet nila at aliw na aliw ang mga faney sa mga kinanta ng mga idolo.

Kinanta ni Sharon ang halos lahat ng movie theme songs na pinasikat niya at iba pa niyang hit songs. Super sing along sila sa ‘Bituing Walang Ningning’, ‘Pangarap na Bituin’, ‘Sana’y Wala Nang Wakas’, ‘Maging Sino Ka Man’, at iba pa.

Pero pinaka-applauded ‘yung duet medley nila ng movie theme songs ng unang tatlong pelikula nila noong early 80s, ang ‘Dear Heart’, ‘P.S. I Love You’, at ‘My Only Love’.

Bongga rin ng solo number ni Gabby, ha! From love song na ‘Ikaw Ang Aking Mahal’ ng VST & Co. to upbeat song na ‘Manila’ ng Hotdog with matching dance pa ang aktor.

Pinalakpakan rin ‘yung chikahan segment ng estranged couple with Ogie Alcasid at Regine Velasquez-Alcasid at tinapos nila ang super kuwelang segment na iyon nang sabay-sabay nilang kantahin ang ‘Nandito Ako’.

At hindi nila binigo ang mga faney nang kantahin nila ang signature duet song nilang ‘Come What May’ sa encore portion ng concert. Marami na ang naglabasan sa arena at akala nila ay tapos na ang show. Kaya super saya ng mga nag-stay kasi sa paglabas nga nila muli sa stage ay kinanta nga nina Sharon, Gabby ang favorite duet love song nila.

‘Ikaw’ naman ang kantang inalay ni Sharon kay KC at ‘You Are The Sunshine of My Life’ naman ang kinanta ni Gabby sa kanyang panganay na anak.

Hindi binigo nina Sharon, Gabby ang matagal nang nanahimik nilang fans na matiyagang naghintay sa muling pagsasama ng mga idolo sa isang proyekto.

Sana raw ay movie naman ang next reunion project ng ShaGab. At base sa reception ng mga fans sa katatapos na concert, for sure, another blockbuster ito.

Bongga! (Ogie Narvaez Rodriguez)