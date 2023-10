Gagawa ng paraan ang isang komite sa Senado na bawasan ang kapangyarihan ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) na mag-isyu ng Environmental Compliance Certificate (ECC) dahil sa sangkatutak na permit na inisyu sa mga proponent ng Manila Bay reclamation project.

Ayon kay Senador Cynthia Villar, chair ng Senate committee on environment and natural resources and climate change, naging maluwag ang Environmental Management Bureau (EMB) ng DENR sa pag-iisyu ng ECC sa Manila Bay reclamation project kahit may paglabag sa batas at isyu sa posibleng paglubog ng Metro Manila.

“I guess the effect of this will be to review yung permitting process ng reclamation kasi ang gulo gulo. Parang ‘pag gusto ng isang director na magbigay ng permit wala na siyang tinatanong, automatic,” wika ni Villar.

Tinukoy ng senadora ang expired ECC sa Las Piñas reclamation na bigla na lamang nabuhay nang hindi ipinagbibigay-alam sa local government unit. Nabalewala aniya ang legislated protected area sa pag-iisyu ng ECC ng DENR.

“Ni-legislate ko so hindi rin pinakinggan yung legislation so I guess we have to review the permitting process,” diin ni Villar. “It’s not good for the image of the DENR.”

Aniya, binabalewala lamang ng DENR ang mga babala na posibleng lumubog ang Metro Manila dahil sa mga reclamation project sa Manila Bay.

“Ang problema ko sa Manila Bay, baka lumubog ang Metro Manila kapag hindi tinigilan iyang reclamation na iyan. Parang hindi sila naniniwala na there is a possibility na lulubog ang Metro Manila,” ani Villar.

Sa Indonesia, aniya, nagkakaproblema na sa Jakarta dahil unti-unti na itong lumulubog kaya naghahanap sila ng paglilipatan para gawing capital ng kanilang bansa.

“Jakarta is sinking. Ililipat na ang capital ng Indonesia to somewhere else,” paglalahad ni Villar.