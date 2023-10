Regine, Ogie kinilig na ‘mahal’ pa rin nina Shawie, Gabo isa’t isa

Napuno ng kantahan, iyakan, tawanan, at kiligan ang reunion concert ng tambalang Sharon Cuneta at Gabby Concepcion, ang ‘Dear Heart’.

Unang duet performance pa lamang nila ay napuno na agad ng tilian ang MOA Arena dahil kilig na kilig ang audience sa kanila.

Maski nga ako na hindi pa pinapanganak noong maging love team sina Sharon at Gabby ay napahiyaw at napatili dahil sa umaapaw na chemistry nilang dalawa.

Isa sa pabirito kong parte ng concert ay ang interview segment kung saan ininterview sila nina Regine Velasquez at Ogie Alcasid.

“What’s the best part of being married?” unang tanong ng power couple.

Common answer nina Sharon at Gabby ay nang dumating at maging magulang sila kay KC Concepcion.

Dagdag naman ni Gabby ‘yung pagluluto ni Sharon ang isa sa best part ng pagsasama nila.

Sey naman ni Mega si Gabby ang tanging lalaki na kasing lambing niya kaya kinilig ang Asia’s Songbird.

Sa sobrang kilig ni Regine ay napatayo siya at pabirong hinagis ang upuan sa set.

Benta rin sa audience ang pagkukumpara ni Ogie sa sarili niya kay Gabby.

Sinundan agad naman ito ng tanong ni Regine na kung ano ang greatest regret ng dating mag-asawa.

“Alam ninyo ho, wala akong regret because lahat ng mga dumadating na pagsubok eh we turn it around into our advantage.

“We should never regret, anything happened to us, ayusin natin… ayusin natin, ha? (nakatitig kay Sharon). Ayusin natin para maging okay ang lahat,” sey ni Gabby.

Dinescribe naman ni Mega na may perfect na mukha ang dati niyang asawa na dahilan para hawakan ni Gabby ang baba ng ex-wife na nagpakilig ulit sa audience at kina Ogie, Regine.

Pero ang tanong na nagpatili ng husto sa audience ay ang tanong ni Ogie na, “Mahal pa ba ninyo ang isa’t isa?”

Para sagutin ang tanong ay kailangang tumayo nina Sharon at Gabby kung oo ang sagot nila at mananatili namang nakaupo kung hindi.

Habang nagpapaliwanag si Sharon na may iba’t ibang level ang love ay biglang tumayo si Gabby na sagot niya sa tanong ni Ogie.

Todo hiyawan at kilig ng audience sa ginawang iyon ni Gabby na pati sina Regine at Ogie ay napatayo at napahagis ng upuan at unan dahil sa sobrang kilig.

Sumunod na tumayo si Sharon na mas lalo pang nagpakilig at nagpatili sa audience.

Waging-wagi talaga ang interview segment na nagtapos sa performance nilang apat ng hit song ni Ogie na ‘Nandito Ako’.

Very iconic ang concert na ito na isa sa pinakapaborito at most memorable concert na napanood ko.

Masaya ako na na-experience at na-witness ko ang Shawie, Gabo magic na talagang kikiligin ka maski saang generation ka pa nagmula.

Winner! (Byx Almacen)