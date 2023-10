Pumirma kasi ng kontrata sa TV5: Dimple ‘di totoong nilayasan ABS-CBN

Pinakilala na si Dimples Romana bilang bagong host ng Kapatid morning show na ‘Gud Morning Kapatid’.

Mainit nga siyang winelcome ng TV5 bosses sa naganap na contract signing.

Excited na rin ang mga host ng ‘Gud Morning Kapatid’ na sina Jes delos Santos, Chiqui Roa-Puno, Justin Quirino, at Maoui David na makasama nila si Dimples tuwing umaga.

Kahit na magkakaroon siya ng daily program sa TV5 ay mananatiling Kapamilya si Dimples. Mali ang akala ng iba na nila nilayasan na niya ang ABS-CBN, ha!

Sa katunayan ay isa pa rin siyang Star Magic artist at may gagawin din siyang teleserye sa Kapamilya next year.

Samantala, pangarap pala ni Dimples ang maging broadcaster kaya na-excite na maging isa sa mga host ng ‘Gud Morning Kapatid’.

“Kaya nang nalaman kong News 5 ito from Ms. Luchi (Cruz-Valdes), I was so excited because I feel like it has come full circle,” sey ni Dimples sa mediacon ng TV5.

Ang bonggels ni Dimples dahil magkakaroon siya ng sariling segments sa ‘Gud Morning Kapatid’ ang ‘May Bahay’ na tungkol sa home improvement tips on a budget at ang ‘Smart Parenting’ kung saan mas lalo siyang mamahalin ng mga Kapatid viewers dahil sa kanyang mga parenting advice.

Mapapanood si Dimples sa TV5 mula Lunes hanggang Biyernes, 9:00am.