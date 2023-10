Precious Momowei humarabas ng double-double para sa UE

Mga laro ngayong Linggo:

(SM Mall of Asia Arena)

2:00pm — Adamson vs FEU

6:00pm — UP vs Ateneo

HUMAKOT ng panibagong double-double performance si Precious Momowei ng University of the East (UE) Red Warriors para payukuin ang University of Santo Tomas (UST) Growling Tigers, 86-73, at tapusin ang five-game losing skid sa men’s basketball tournament ng 86th season ng University Athletic Association of the Philippines, Sabado, sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Kumubra ang foreign-student athlete ng Recto-based squad ng kabuuang 17 puntos, 18 rebounds, limang assists, dalawang blocks at isang steal para patuloy na buhayin ang tsansa ng Red Warriors sa Final Four sa 3-6 kartada.

Nakabuntot ang UE sa Adamson University (AdU) Soaring Falcons at Far Eastern University (FEU) Tamaraws na may magkatulad na 3-5 marka at Ateneo Blue Eagles na nasa fourth spot sa 4-4 rekord.

“I think the boys followed the instructions. we came out very strong in the first quarter, we shared the ball so it was a good result,” wika ni UE head coach Jack Santiago.

Nakakakuha ng malaking bentahe sa first period ang Red Warriors sa pagkana ng 29-19 ratsada, habang nilimitahan lamang ang UST sa third period sa pitong puntos.

Sumabay sa iskoring para sa Red Warriors si Abdul Sawat sa 17 points kabilang pa ang 5 assists at 4 rebounds, habang nag-ambag si Ethan Galang ng 11 puntos at 3 rebounds.

Pinalobo ng UE ang bentahe nito sa 20 puntos sa 83-63 sa nalalabing mahigit apat na minuto sa final canto.

(Gerard Arce)