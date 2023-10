Nag-abstain ang Pilipinas sa botohan ng UN General Assembly (UNGA) resolution tungkol sa “protection of civilians and upholding legal and humanitarian obligations” kaugnay ng krisis sa Gaza Strip.

Hangarin ng resolusyon na manawagan ng agarang pagpapairal ng humanitarian truce sa pagitan ng Israel at Palestinian militants Hamas at maipasok ang tulong sa mga naipit na sibilyan sa Gaza Strip.

Umabot sa 120 ang pumabor, 14 ang kontra at 45 ang nag-abstain kabilang ang Pilipinas.

“We welcome the opening of a humanitarian corridor with Egypt. It is important that the UN humanitarian system be supported and is enabled to respond to the scale of the needs of the affected populations in a predictable and sustainable manner,” paliwanag ni Permanent Representative of the Philippines to the United Nations Antonio Lagdameo sa botohan.

“However, as we would condemn all terrorist attacks, the resolution does not mention nor condemn the terrorist attack of 7 October by Hamas leading to the deaths of innocent civilians, including women and children, as well as Filipinos,” diin pa niya.

“Therefore, despite commendable efforts of the co-sponsors to improve the original text, for these reasons, my delegation abstained on the resolution,” saad ni Lagdameo.