Panay ‘harutan’, bungisngisan: Cassy, Darren obvious ang relasyon

Napuno ng kilig ang media conference ng ‘When I Met You in Tokyo’ dahil kina Darren Espanto, Cassy Legaspi.

Kahit na anong gawing pilit ng aming editor na si Jun Lalin na siyang host na paaminin sina Darren at Cassy ay parang pinipigilan pa rin nila ang kanilang mga labi na ipagsigawan ang totoong label ng kanilang relasyon, ha!

Pero kahit anong tikom ng bibig nila ay nadudulas pa rin sila at hindi sinasadyang masabi ang iniingatang mga salita. Buking! Sabi nga ng mga nakatatanda, “Nahuhuli sa bibig ang isda.”

Although, halatang-halata naman sa mga body movements nila na they are playing good music together! Grabe ‘yung pagtapik at paghawak sa mga kamay at braso, ang tinginan nila sa isa’t isa, bulungan, walang patid na bungisngisan, at tawanan na kung tititigan mo sila ay kikiligin ka at mapapa-sana all ka na lang.

Marami nga ang nakapansin sa media na malalim na talaga ang relasyon ng CassRen at hindi lang more than friends na siyang sinasabi nila sa press.

Hindi lang mga tao sa event ang nakapuna sa kilos ng dalawa, pati netizens at fans nila na tumutok sa live streaming ay nagsabing obvious na may relasyon talaga sina Cassy, Darren.

Anila, action speak louder than words, ha!

Oh well, speaking of CassRen, puring -puri ng Star for All Seasons na si Vilma Santos ang dalawa. Nakikita ni Ate Vi na malayo ang mararating nina Cassy, Darren basta paghusayan lang daw nila ang kanilang craft at mararating rin nila ang naabot ng tambalang Vilma-Christopher de Leon.

‘Yun na!