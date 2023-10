P1.4B illegal vape nasilat sa bodega

Aabot sa P1.43 bilyong halaga ng e-cigarettes o vape ang nakumpiska ng Bureau of Customs (BOC) sa isang warehouse sa 18 Bagong Filipino Industrial Compound, M. Gregorio Street, Canumay West, Valenzuela City.

Unang ininspeksyon ng BOC ang warehouse noong Biyernes kung saan tumambad sa kanila ang nasa 14,000 kahon ng disposable vape na FLAVA.

Ayon kay BOC Commissioner nasa P1.43 bilyon ang total aggregate value nito.

“P700 million at PHP500 apiece, and the PHP728 million worth of excise tax based on the PHP52 excise tax per 1 ml. of e-cigarette or vape,” ayon sa BOC.

Nakatanggap ng sumbong ang BOC tungkol sa ilegal vape products na walang proper payment at duties and taxes noong October 24 na agad namang inaksyunan ng ahensya.

Sinabi ni BOC Deputy Commissioner Juvymax Uy na bibigyan nila ang warehouse owners at representatives ng panahon para maipakita ang kanilang mga dokumento at patunay na sila ay nagbabayad ng buwis.

Kung mabibigo ay mahaharap sila sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. (Natalia Antonio)