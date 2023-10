Open Billing kakaliskisan

PAPARADA sa pista si Open Billing para lahukan ang Philracom Rating Based Handicapping System na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong araw.

Makakatagisan ng bilis ni Open Billing ang anim na mahuhusay na kabayo sa distansiyang 1,600 metro sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

Nakalaan ang P40,000 premyo na ikakalat sa unang tatlong kabayong tatawid sa finish line at may added prize na P10,000 para sa winning horse owner.

Sasakyan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) – Jockey of the Year awardee Patty Ramos Dilema, makikilatis ang tikas ni Open Billing kina Shanghai Noon, My Prancealot, Sky Story, Agi Daw, Main Event at Eazacky.

Ayon sa mga komento ng karerista, posibleng magpakitang-gilas ang kalahok na sina My Prancealot at Sky Story.

Samantala, walong races ang pakakawalan ng Metro Manila Turf Club, Incorporated (MMTCI) ngayong araw ng Linggo.

(Elech Dawa)