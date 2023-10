Nag-iinit na ang top rookie! Victor Wembanyama, Spurs sinunog Houston Rockets

NAGPAKITA na si Victor Wembanyama sa San Antonio.

Ibinaon ng No. 1 pick ang tying basket 20 seconds na lang sa regulation bago sinundan ng opeing basket sa overtime at ipinagpag ng Spurs sina Jalen Green at Rockets 126-122 Biyernes ng gabi.

Tumapos si Wemby ng 21 points at 12 rebounds .

“I really love winning,” aniya. “It’s what I love most in life.”

Sa second half lang, humarabas si Wembanyama ng 16 points, 8 rebounds at 2 blocls para ipreserba ang panalo..

“That was big time,” bulalas ni Spurs center Zach Collins. “He was dominant.”

Nag-ambag ng 25 points si Devin Vassel, may 20 markers si Keldon Johnson sa San Antonio.

“He’s tall, athletic. Just try to do what you can, stay in front, try not to foul,” ani Delano Smith ng Spurs.

Nawalan ng saysay ang 25 points ni Houston center Alperun Sengun at tumapos si Fred VanVleet ng 24 markers.

Nagdagdag ng 22 points si Jalen.

(Vladi Eduarte)