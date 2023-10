Umaasa ang isang kongresista na matutuldukan na ang mapang-aabusong employer kasunod ng nilagdaang Memorandum of Agreement (MOA) sa pagitan ng Department of Labor and Employment (DOLE) at ang Commission on Human Rights (CHR) na layong higit na isulong at protektahan ang mga karapatang-pantao ng mga manggagawa.

“The MOA between the Commission on Human Rights and Department of Labor and Employment is a welcome development in government’s efforts to uphold workers’ rights. I hope that through this MOA we can make significant headway in ensuring that our workers are protected against abuse,” ayon kay Rizal Rep. Fidel Nograles.

Naniniwala si Nograles sa kahalagahan na magkaroon ng mekanismo ang pamahalaan upang matiyak na matamasa ng mga manggagawa ang kanilang mga karapatan.

Sa pamamagitan ng kasunduan, matuludukan na ang mapang- abusong gawain ng ilang mga employer at mabigyan ng sapat na proteksiyon ang karapatan ng mga manggagawa.

“The agreement “is only the first step” in government’s efforts to uphold human rights. I’m sure that we can expect more programs as an outcome of this partnership,” dagdag ni Nograles. (Eralyn Prado)