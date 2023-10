Marjorie minura ni Direk Joel

Nagbahagi ng kanyang karanasan ang aktor-direktor na si Joel Lamangan.

Ani direk Joel sa vlog ni Ogie Diaz, may impresyon kasi ang mga baguhan na isa siyang terror na director.

Aniya, kaya raw naman siya nagtataray ay dahil ayaw niya sa artistang syusyunga-syunga.

Hirit din niya, ayaw rin daw niya sa mga artistang wala pa namang napapatunayan ay attitude na.

Katunayan, naalala raw niya noong idirek niya si Marjorie Barretto na minura-mura niya dahil hindi ito makaiyak.

Sey pa niya, hate rin daw niya iyong dumadating nang late sa set.

Sa kaso raw naman ng mga tinitingalang artista na nakatrabaho niya tulad nina Nora Aunor, Maricel Soriano at Sharon Cuneta na may ‘K’ na ay willing siyang maghintay.

Bilang isang aktor na nakatrabaho sina Bernal at Brocka, disiplinado rin daw siya sa kanyang craft.

Hindi rin daw siya nakikialam sa director kapag siya ay aktor lang.

Marami naman ang naaaliw umano sa karakter niyang si Roda sa “FPJ’s Batang Quiapo.”

Maging siya raw ay nagtataka gayong aminado siyang salbahe ang karakter niya sa serye.

Naikuwento niyang maging ang mga bata raw ay kilala siya at tinatawag siyang ‘Roda’ subalit sinisita niya raw ang mga ito at pabirong sinasabi na para may paggalang, dapat “Miss Roda” ang itawag sa kanya.

Naikuwento rin ni Direk Joel na mas nadadalian siya ngayong isa siyang aktor at hindi direktor sa serye.

Aniya, mas enjoy rin daw siya sa pagiging aktor dahil mas madalian ang bayad.

(Archie Liao)