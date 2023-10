Mabagsik mga Pirata! Jearlan Omandac pasabog ng 5 tres kontra EAC Generals

ISINALBA ni Jearlan Omandac ang pipilay-pilay na Lyceum of the Philippines University (LPU) Pirates matapos magpakawala ng limang tres upang pagbidahan ang panalo laban sa Emilio Aguinaldo College (EAC) Generals, 81-78, Sabado sa 99th season ng National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s baskeball tournament sa FilOil EcoOil Arena sa San Juan City.

Sinandalan ng Pirates ang mainit na tirada sa tres ni Omandac na pumukol ng game-high 24 puntos at 9 rebounds mula sa 9-of-15 shooting kasama ang 5-of-9 sa three-point area upang dalhin sa ika-walong panalo at tatlong pagkatalo ang Piartes para sa solo second place.

Bumagsak naman sa 6-5 kartada ang Generals na nasa ikaanim na pwesto.

Planong sungkitin ng Lyceum ang kanilang 9th victory pagharap kontra sa league-leading Mapua University Cardinals, habang reresbak ang Generals laban sa nangungulelat na Letran Knights, pareho sa darating na Biyernes.

(Gerard Arce)