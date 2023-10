Karera Tips Ni JP Gonzales

Oktubre 29, 2023 – Linggo

Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 4 Open Billing, 3 Sky Story, 1 Shanghai Noon, 2 My Prancealot

R02 – 11 Guerrero Warriors, 1 Grand Monarch, 9 Mythic Layla, 5 Electrify

R03 – 5 Full Control, 2 Full Combat Order, 7 Tugatog, 3 Portsalt

R04 – 8 Jaguar, 3 Big Lagoon/War Cannon, 5 Don Julio, 1 Jungkook

R05 – 4 Caloocan Zap, 9 Jawo, 10 Christiano, 8 Indelible Quaker

R06 – 4 Nicole’s Favorite, 3 Coal Digger, 7 Magnifico/You Never Know, 10 Noh Sen Young Yana

R07 – 5 Basket Of Gold, 1 Sister Moon, 10 See You Tomorrow, 4 Amiable Maxinne

R08 – 8 Eyeshot, 14 Seven Of Diamonds, 10 Celebrity, 9 Spoiled Brat

Solo Pick: Open Billing, Guerrero Warriors, Full Control, Jaguar, Basket Of Gold, Eyeshot

Longshot: Caloocan Zap