Nanawagan ang ilang miyembro ng Kamara de Representantes sa mga botante na maging mapanuri sa kanilang iboboto sa Barangay at Sangguniang Kabataan elections (BSKE) sa Lunes.

Ayon kay Bohol Rep. Kristine Alexie Besas, ang naturang halalan ay isang magandang pagkakataon para sa mga Pilipino na panatilihin ang mga nakaupong tunay na nagserbisyo at tumulong sa nakalipas na mga taon partikular noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic.

Gayundin naman, ito ang panahon upang ibasura at ilaglag sa balota ang mga kandidatong tiwali,palpak at walang kakayahan.

Apela naman ni Senior Citizen Party-list Rep. Rodolfo Ordanes sa kapwa nito senior citizen sa buong bansa na piliin ang kandidatong may tunay na programa at edukasyon kailangang para sa maayos na pamamahala sa barangay.

Sabi naman ni Barangay Health and Wellness (BHW)Party-list Rep. Angelica Natasha Co, kailangang taglay ng kandidato sa kanilang plataporma ang papel ng barangay sa pagpapatupad ng batas at programa ng pamahhalaan sa kanilang nasasakupan.

“I urge the BSKE candidates to go beyond the traditional, personality-based campaigning and instead make voters aware of the laws they can directly benefit from when implemented well with the help of barangay and community leaders,” dagdag ni Co. (Eralyn Prado)