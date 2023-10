Inirekomenda ng isang maritime expert na ipatigil ang kalakalan ng Pilipinas sa China upang makaganti sa pambu-bully ng nasabing bansa sa West Philippine Sea.

Sinabi ni Jay Batongbacal, director ng University of the Philippines Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea, marami pang bansang puwedeng mapagkunan ng kalakal ang Pilipinas bukod sa China.

“Marami rin tayong nakukuha sa China, in the same way marami rin silang nakukuha sa atin. Again, sa akin, dehado pa rin tayo kahit kumukuha sila sa atin, kumukuha sila ng raw materials, mga mines, agricultural products, tapos ang i-export nila sa atin ay mga finished products na,” paliwanag ni Batongbacal sa interview ng Teleradyo Serbisyo.

“Kung mawawala ‘yung trade natin sa China, or mabawasan man lang, sa akin, puwedeng mapalitan ‘yun eh,” dugtong pa niya.

Aniya, ang mga ini-import ng Pilipinas sa China ay puwede namang kunin sa ibang bansa.

Mahihirapan din umano ang China sa supply ng nickel kapag naghigpit ang Pilipinas sa mga illegal na pagmimina sa bansa.

“‘Yung nickel, kahit maghigpit man lang tayo sa illegal mining, itigil natin yun, malaki yung magiging epekto sa kanila. Sigurado yan. Kasi ang daming napupunta sa kanila na galing sa mga mining operations dito. Alam nating maraming illegal,” paliwanag ni Batongbacal.

Nauna nang sinabi ni Albay Rep. Edcel Lagman na hindi uubra ang diplomasya sa China dahil ang kailangang gawin ng Pilipina ay magpatupad ng “calibrated” economic sanctions sa Beijing.

Ang China ang pinakamalaking trading partner ng Pilipinas kung saan noong 2021 ay umabot sa $38.35 bilyon ang kalakal pero nagresulta naman ito ng $15.25-bilyong deficit ng ating bansa.