Nadagdagan pa ang savings ng mga miyembro ng Pag-IBIG Fund sa unang siyam na buwan ng 2023.

Tumaas ng P6.3 bilyon o 10% year-on-year ang ipon ng Pag-IBIG members kaya umabot na ito sa record-high P66.73 bilyon dahil mas maraming miyembro ang nag-ambag ng higit sa kinakailangang monthly savings mula Enero hanggang Setyembre nitong taon.

Magandang balita ito, ayon kay Secretary Jose Rizalino Acuzar, dahil matutustusan ng ahensya ang lumalaking demand para sa mga home loan at short-term loan.

“We are happy that more Filipino workers are saving with Pag-IBIG Fund,” pahayag ni Acuzar, pinuno ng Department of Human Settlements and Urban Development at 11-member Pag-IBIG Fund Board of Trustees.

Samantala, ani Pag-IBIG Fund Chief Executive Officer Marilene Acosta, parehong tumaas ang koleksyon nila mula sa mandatory Regular Savings at voluntary MP2 Savings.

Tumaas ng 7% ang koleksyon nila sa Pag-IBIG Regular Savings sa P31.6 bilyon mula sa P29.6 bilyon sa kaparehong period noong nakaraang taon.

Gayundin, tumaas ng 14% ang kanilang MP2 Savings mula sa P30.81 bilyon noong nakaraang taon na pumalo ngayon sa P35.13 bilyon.

“The record-high in members’ savings we collected from January to September this year shows the wider appreciation of our members on the benefits of saving with Pag-IBIG Fund,” wika ni Acosta.