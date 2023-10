Hiling sa mga politiko: Bayad sa sinehan ibaba – Ate Vi

Sa November 3 na ang birthday ni Vilma Santos. At wala raw siyang ibang hiling kundi ang bumalik na ang mga manonod sa mga sinehan.

“Wala akong ibang hiling kundi sana bumalik na ang sigla ng Metro Manila Film Festival, and at the same time, sa mga kababayan natin, na-miss na po namin ang mga pila sa sine.

“Ang isa talaga sa pinakamalaking wish ko, sana maibaba naman ang bayad sa sinehan. Para maibalik natin ang sigla.”

Panawagan nga niya sa mga kinauukulan…

“Sana maipasa naman `yon. Kahit pagbigyan lang natin ng tatlong taon, maka-recover lang ang industriya natin, na ibaba muna ang bayad sa sine, kasi hindi lahat kayang magbayad ng P400.

“Sana give us naman ng pagkakataon na maranasan ulit ‘yung mahabang pila sa sinehan. Pinagdarasal ko talaga `yon.

“Noong Mayor ako ng Lipa, nagawa ko `yon, na gumawa ako ng local ordinance, na ibaba ang amusement tax, na from 30% to 50%, ha!” sabi ni Ate Vi.