Fiona Getigan, Saint Benilde humirit ng do-or-die kontra UST

Mga laro ngayong Linggo:

(Rizal Memorial Coliseum)

2:00pm — *NU vs UE

5:00pm — *AdU vs AU

(* NU, AdU may twice to beat)

NIRENDAHAN ni Fiona Getigan ang NCAA champions College of Saint Benilde sa pagbangon kontra University of Santo Tomas upang itala ang 25-22, 23-25, 18-25, 25-23, 15-11, upset para itulak ang isang rubbermatch sa Shakey’s Super League (SSL) Collegiate Pre-Season Championship Season 2 quarterfinals nitong Sabado sa Rizal Memorial Coliseum.

Isinagawa ni Getigan ang 9 excellent sets at 4 digs para Iahon sa twice-to-win disadvantage ang third seed na Lady Blazers sa paglalabas ng kanilang ekspiriyensa sa pag-ahon sa 1-2 pagkakaiwan sa fourth bago ginulantang ang Golden Tigresses da fifth set.

“Ginawa ko lang po ang dapat kong gawin para tulungan ang team, ” sabi ni Getigan, na binigyan ang Lady Blazers ng pagkakataon na maagaw ang isang silya sa semifinals.

Nagtala si Wielyn Estoque ng 18 points para sa Lady Blazers kabilang ang magkasunod na spike upang tapusin ang Golden Tigresses.

Sinimulan muna nina Gayle Pascual at Zamantha Nolasco, na may 16 at 13 puntos. ang come-from-behind na panalo ng two-time reigning NCAA queens.

Gaganapin ang Game 2 sa sunod na Sabado na kung saan ang magwawagi ay sasagupain ang magwawagi sa pagitan ng Far Eastern University at Ateneo, na kasalukuyang nagsasagupa kagabi habang isinusulat ang balitang ito.

“Lagi naman nating pipiliting manalo. Iba ‘yung game natin noon. May pinanggalingan tayo or kung anumang sitwasyon noon but this time, nakapag-rest tayo at nakapag-prepare,” sabi ni CSB coach Jerry Yee.“We’re able to put up a fight kahit paano.”

(Lito Oredo)