Dating kalaban, kasangga ngayon! Tony Bishop tinapik bilang bagong Ginebra import

KUMPIRMADO, may import na ang Ginebra para sa PBA Commissioner’s Cup.

Pero hindi nagngangalang Justin Brownlee.

Ayon kay coach Tim Cone, ang dati nilang kabalugbugan sa court na si Tony Bishop ang hinugot ng crowd darlings para giyahan ang title defense.

“We’re bringing in Tony Bishop,” balita ni Cone. “He’s the ex-Meralco import that we played against in the finals a couple of years ago.”

Nag-positive si Brownlee sa banned substance pagkatapos ihatid ang Gilas Pilipinas sa gold medal ng 19th Asian Games.

Posibleng mapatawan ng two-year ban ang naturalized player ng Pilipinas, mas malamang hindi na makakalaro para ikasa ang depensa sa titulo na sinikwat ng Gins noong January laban sa guest team Bay Area Dragons ng Hong Kong.

Sa susunod na linggo dedesisyunan ang kaso ni Justin Pinoy.

Pinahirapan din ni Bishop ang Ginebra bago isinuko ang titulo noong 2021-22 sa kasagsagan ng pandemic.

Iginapang ni Brownlee at Gins ang 4-2 win sa finals.

Pigang-piga raw ang Gins sa kakadepensa kay Bishop. Ngayon ay kakampi na nila ang dating pahirap sa katawan.

“He was a guy that we had such a tough time definding,” dagdag ni Cone. “He was so versatile, so level-headed. We couldn’t get under his skin so he was one of the first guys we thought about.”

(Vladi Eduarte)