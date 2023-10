Dahil kay KC: Sharon, Gabby concert bumaha ng luha

Bumaha ng luha sa ‘Dear Heart: The Concert’ nina Sharon Cuneta, Gabby Concepcion, lalo na sa part na nakasama na nila ang kaisa-isa nilang anak na si KC Concepcion.

Maraming moment sa concert na kikiligin ka talaga, na hihilingin mong sana ay ibalik ang nakaraan, at sana ay hindi na lang sila nagkahiwalay.

Pero ang moment talaga na kasama nila si KC ang markado sa lahat, na nagpaluha sa lahat ng mga nanonood, mapa-lalaki man o babae, mapa-matanda man o bata.

Anyway, si Gabby ang sumundo kay KC na nasa audience nga, para umakyat sa stage.

“Ito ang madalas kong pinagdarasal, na sana one day, we can sing a song together, tayong tatlo. But this was a surprise,” sabi ni Gabby habang nasa gitna nila ni Sharon ang anak.

“This is impromptu. Ang galing mag-aral nito (ng kanta), kasi alam mo na, mana sa iyo,” sabi naman ni Sharon.

“Pero I had a song for KC, you had a song for her. Usually this song is… as a love song, for weddings, but tonight, I will sing this for my eldest daughter…,” sabi ni Shawie, na nagsabing apat nga raw ang anak niya, pero ang panganay nga raw ang unang kumumpleto sa buhay niya.

“And if there’s anything I regret…,” pabiting sabi ni Sharon, na tumingin kay Gabby, na medyo maluha-luha na rin.

“Tigilan n’yo ‘yan…,” malambing na hirit ni KC.

“Sorry KC, we couldn’t give you that complete family… And papa and I never stop loving you, and you were never the problem…,” maluha-luhang sey pa ni Sharon.

“Makita ko lang na okey na sila, okey na ako,” hirit naman ni Gabby.

“Magka-intertwine na nga ang mga daliri ninyo Pa, Ma,” tukso naman ni KC.

“May crush sa akin,” pabirong saad ni Sharon.

“I know,” sagot ni KC.

“Oh, confirm. Sabi ko may crush sa akin ang papa niya, sabi niya, I know!” sey pa ni Sharon.

At siyempre, matinding tilian ang naganap nang punasan ng luha, pawis ni Gabby si Sharon sa mukha.

“Grabe para naman akong nasa isang panaginip,” sabi ni KC.

“Ikaw Marites ka, chismosa ‘yan, eh,” pabirong sey ni Sharon kay KC.

At ‘yun na nga, sinimulan na ni Megastar ang kantang ‘Ikaw’, na unang linya pa lang, agad nga siyang naiyak, at niyakap siya agad ni KC.

May binago nga siyang linya sa kanta, na hirit nga niya, ‘Ang mahalin kong baby ko’y ikaw…”

Humamig ng malakas na sigawan, palakpakan si KC noong siya naman ang kumanta, at tuluyan na ngang bumigay si Sharon, na napaluha na sa balikat ni KC.

Hindi nga mabuo ni KC ang kanta dahil sa pag-iyak ni Sharon, na niyakap din ang tatay niya.

“Ang sarap n’yong makita in one stage together,” sabi ni KC.

At yes, patuloy pa rin ang pag-iyak ni Sharon, na tumalikod na nga sa stage, at makikita nga sa paligid na panay rin ang iyak ng mga manonood, ha!

At sa totoo lang, ang husay-husay rin talagang kumata ni KC, ang ganda-ganda ng boses niya, ha!

Anyway, nagpaulan ng mensahe ng pagmamahal si KC para sa kanyang mga magulang. Na ang nakaraan nga raw ay tapos na at ang mahalaga ay ang ngayon at ang kinabukasan.

“Ma thank you for… sa lahat ng mga single moms na nandito ngayon, o naging single mom dati, thank you for loving your children sa way na minahal ako ng mommy ko.

“And sa lahat ng mga fathers out there, na talagang mahal na mahal ang mga anak nila…

“’Yung past, past na `yon, but what matters is ‘yung ngayon, and ‘yung bukas,

“Pareho ko kayong mahal na mahal na mahal…

“You both are my ‘Dear Heart’,” sabi pa ni KC, na umani ng malakas na palakpakan. (Dondon Sermino)