‘Bakbakang’ Vi, Guy buhay pa rin

Sa presscon ng ‘When I Met You in Tokyo’ ay inusisa si Vilma Santos tungkol sa nangyari naman sa kumare niyang si Nora Aunor.

Inaasam kasi ng marami na sana ay parehong pumasok ang mga pelikula nila sa MMFF, dahil ang ganda raw sana kung makikita sila sa parada, at sa awards night, ha!

Pero, ang ‘When I Met You in Tokyo’ nga lang ang pumasok, at naligwak ang ‘Pieta’ ni Ate Guy.

“Intriga lang `yan. Non-stop na `yan. And I think nagbebenepisyo kaming dalawa. I mean, 60 years in the business, and nandito pa rin kaming dalawa. And for that, we should be thankful already.

“Now tungkol sa kung sino ang nakapasok o hindi, hindi naman natin alam kung sino ang nanood, o namili o nagdesisyon, di ba?

“But I’m sure, the movie that she did (Pieta), ipalalabas din `yon,” sabi lang ni Ate Vi.

Kunsabagay, sa 30 pelikula nga raw na pinagpilian para sa natitirang apat (na naging anim) na isasama sa Metro Manila Film Festival, kabado rin sila na baka hindi sila mapili.

“We were praying. Kasi ‘yung first 4, sa script lang. ‘Yung sa amin, natapos na, at isinali lang namin sa MMFF. Nagdasal kami na sana masali kami.

“Kaya mga kababayan, sampung pelikula na po itong sabay-sabay na mapapanood. Balik sine na po kayo. Pakiuna na lang po ang ‘When I Met You in Tokyo!” sabi pa ni Ate Vi. (Dondon Sermino)