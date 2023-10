Ara Galang panay atake, F2 winalis Galeries Tower

HINAMBALOS ng F2 Logistics ang Galeries Tower, 25-15, 25-22, 25-17, sa unang laro ng Premier Volleyball League second All-Filipino Conference sa out of town game nitong Sabado sa Candon City, Ilocos Sur.

Sumosyo ang Cargo Movers sa four-way tie kasama ang PLDT, Chery Tiggo at Choco Mucho sa fourth place sa magkakaparehongl 2-1 baraha, habang nananatiling bokya ang Gerflor sa 0-3 record upang malubog sa ilalim ng team standings.

Nahirang na Best Player of the Game si Ara Galang sa kinolektang 14 points sa likod ng 11 atake, 1 block at 2 aces para sa F2 Logistics na kagagaling lang din sa pangwawalis sa NXLed sa Antipolo kamakailan.

Maagang dinikdik ng Cargo Movers ang Highrisers sa pagkamada ng18-6 bentahe sa pambungad na set sa pagtutulungan nina Galang, Kim Fajardo, Ivy Lacsina at Majoy Baron.

Sunod na babanggain ng rumaratsadang Cargo Movers sa Huwebes ang

Petro Gazz Angels ganap na alas-6 ng gabi sa Sta. Rosa Sports Complex sa Laguna, habang hahanapin pa rin ng Galeries Tower ang unang panalo pagsalang kontra Choco Mucho sa alas-4 ng hapon sa parehong araw.

Ginamit ng Cargo Movers ang kanilang matinding depensa nang limitahan ang Galeries sa dalawa lang na attack points sa 18-6 rally sa unang frame.

