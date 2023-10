Anne tuliro sa broadcast channel

Sa kanyang X social media account, nasabi na noon ni Anne Curtis na bet niyang magkaroon ng broadcast channel.

Ito rin kasi ang paraan para makakonek siya sa kanyang followers at kafaneyan.

Katunayan, humingi pa nga siya noon sa mga netizen ng suhestiyon sa magiging pangalan ng kanyang channel.

Sa latest tweet ng TV host-actress, muli na namang nabuhay ang interes niya sa pagkakaroon ng broadcast channel.

Aniya: “Waley pa rin ako broadcast name! Ba Yan! Dapat by this weekend! Last na!

AnneCOREtis thingz? Crew?

ANNEong chika?

Only fANNEs ! CHAROOOOOOT

ANNEthology?”

Sagot naman ni Karylle :”Anneythang goes!’

Ito naman ang komento ng X users.

“ANNEyarn! , “ “ANNEniversal Studios,” “ANNEtold Stories,” “The ANNEdertaker ,”

“Anne MOUTHaway,” “BaliwANNE Coretis (Just for fANNES),” “AnneNoBaYanTeh,” “BaliwAnne” at “Chikka-Anne Channel,” “ANNEong haseyo!!!,’

“AnneSabe,” “How about ANNEtold stories?,’ “Annebothered? ,” “Annekabogable .”

(Archie Liao)