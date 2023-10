Anne lutang, minali timeslot ng show

Muntik nang mailigaw ni Anne Curtis ang masusugid na supporters ng kanilang programang ‘It’s Showtime’ matapos magtaka ang mga netizen sa ibang timeslot na sinabi nito sa kanyang X account.

Walang kaduda-duda sa pagka-‘Aning’ o ‘lutang’ niya si Anne, na hindi malaman kung ano ang ginagawa o iniisip nang mag-imbitang panoorin ang kanilang pagbabalik sa ere matapos ang 12-day airing suspension ng show mula sa MTRCB.

Sey niya sa X post, “11:30am kami today ha!”

Dahil alam ng mga netizen na 12 noon ang pasok ng ‘IS’ sa ere, niyugyog nila si Anne sa kanilang reaksyon.

@chrlshrly, “Baka sa ibang show po kayo? Joke,” @amgeeele, “Na-kick sa GC si MadamAnne!?” at sabi ni

@staywithhaze,“12nnn daw Ms. Anne sabi sa showtime, napabilis tuloy ako ng ligo hahaha!”

Ang ilan umayon na lang sa pag-aakalang binago na ang timeslot ng programa.

Sey ni @CarlosMiguel652, “I’m sure maraming confused kasi since kahapon pa ang announcement ng mga official pages niyo is 12pm. Ok noted mas maaga mas maganda.” Sabi ni freakinDEEN, “Nakatutok napo as of 10:58 lol.”

Nang mahimasmasan kinorek mismo ni Anne ang kayang lutang moment.

“Guys Mali pala ako 12NN! HAHAHAHA”.

Pinutakti ng kantyaw si Anne sa ‘Wow, Mali!’ niya.

Sabi nga ni @imbrolester, “Marami tuloy ang nag-away-away sa Kapamilya Onlie Live Chatbox kung ano oras ba talaga, Hahaha,” at sabi ni @corporateslave, “Jusko naman Aning! Hahaha! Labyu!”

Hahaha!