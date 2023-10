Alex inggit kay Zeinab

Trending ang ibinahagi ni Alex Gonzaga na clip sa kanyang Instagram story.

Makikita kasi sa nasabing clip ang pag-aasikaso ni Bobby Ray Parks, Jr. sa kanyang nobyang si Zeinab Harake.

Marami rin ang naaliw dahil sa atensyong ibinibigay ng basketball star sa vlogger.

Keber din ang cager na maakusahang nagpapa-ander kay Zeinab sa ginagawa nitong pagbo-blower ng buhok ng huli.

May caption itong: Happy for you!!!! Never ako blinower ni Mikee ha!”

Ni-reshare naman ito ni Zeinab sa kanyang Instagram at nagreact siya na: “Aw amissyou. Mas kinilig ako sayo te, thank you.”

Ang lakas naman ng aliw factor ng post na iyon ni Alex.

Hirit naman ng kibitzers, inggit daw ito sa pa-PDA ng cager sa YouTuber turned actress.

May mga humirit pa na ang suwerte raw ni Zeinab for having a kind and understanding boyfriend.

(Archie Liao)