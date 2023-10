2 missing Pinoy nasagip sa West Philippine Sea

Nasagip ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard (PCG) ang dalawang mangingisda na naiulat na nawawala sa West Philippine Sea (WPS).

Kinilala ng PCG ang mangingisda na sina Rolando Pudolin, 48, at Jeblen Deyta, 30, kapwa taga-Balayan, Batangas.

Ayon sa PCG, nakatanggap sila ng ulat na may 2 mangingisda ang nawawala noong Oktubre 25 matapos mangisda sa Bulig (First Thomas) Shoal sa WPS, may 29 nautical miles (53 kilometers) sa south ng Ayungin (Second Thomas) Shoal.

Nalaman na ang motorboat nila Pudolin at Deyta ay naubusan ng langis dahilan para mapalayo sila sa kanilang mother boat, fishing boat (FB) Lantis Andrei dahil sa malakas na hangin at alon.

Nagsagawa ng search and rescue (SAR) ang barko ng PCG na BRP Sindangan hanggang sa makita nila ang dalawang mangingisda.

Binigyan ng medical assistance at pinakain bago inihatid sa kanilang mother boat ang dalawa na kapwa nasa maayos nang kondisyon. (Juliet de Loza-Cudia)