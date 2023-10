Chie feeling nabastos ni Kyle

Naging usap-usapan noon ang closeness nina Chie Filomeno at Kyle Echarri nang magsama sila as housemates sa Bahay ni Kuya.

For sometime, may naniniwalang posibleng may nabuo sa kanilang special friendship sa stint nila sa PBB.

Pero pagkatapos na ma-evict si Chie at ma-identify noon sa tambalan nila ni Francine Diaz, wala nang naging komunikasyon sa dalawa.

Sa isang panayam noon, nag-emote si Chie sa diumano’y pag-iwas sa kanya ni Kyle.

Kamakailan naman, muli na namang nabuhay ang isyu ng di pagkakaunawaan ng dalawa.

Natanong kasi si Kyle sa “It’s Your Lucky Day” tungkol sa mga bagay na pinaggagawa niya noon na pinagtatawanan na lang niya ngayon.

Naikonek naman ng singer-actor ito sa kanyang naging karanasan sa PBB subalit wala naman siyang pinarurunggitan o binabanggit na pangalan.

Dahil dito, nag-react si Chie sa kanyang X account.

Post niya: “The amazing human beings inside that house made me understand people more on a deeper level. Never magiging katawatawa ang experience ko sa loob ng bahay ☺️ I will NEVER regret the things that made me smile 😊

“wag na lang tayo mandamay nang ibang tao para sa sariling benepisyo, tahimik na ang buhay ko eh. Goodnight ☺️,” pahabol pa niya.

May mga nagulat naman kung bakit tila na-trigger ang dancer-actress sa naging sagot ni Kyle.

Katunayan, ipinagtanggol pa ng isang X user si Kyle.

Sey ng isang netizen:”iba yata pagka intindi mo miss @ChieFilomeno sa sinabi ni K.. i don’t think he was pertaining to the people na nakasama niya sa PBB house. It was the thing he “did” marami naman siyang ginawa eh it could be in a different context than what you’re thinking. ”

Buwelta naman ni Chie: “Yes madami siya ginawa na tinanong naman ni sir Luis kung ano pero hindi sinagot kahit ISA, dami palang ginawa eh, edi sana sumagot siya, chance na niya yun oh. If he was just CAREFUL with the words he used wala namang maapektuhan. Tao lang din ako masasaktan at masasaktan. I did nothing but protect his name because I still care. Pero parang ang tagal naman nang pangbbastos po to. ”

Dahil dito, hirit ng kibitzers, hindi pa raw nakaka-move on si Chie kay Kyle.

(Archie Liao)