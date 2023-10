Wala nang injury! Jamie Malonzo balik mga acrobatic shot

SINIGURO ni Jamie Malonzo na game-ready na siya sa pagsisimula ng title defense ng Ginebra a PBA Commissioner’s Cup.

Sa November 17 babalatan ng Ginebra ang title defense laban sa Converge.

Pinigil ng back injury ang high-flyer habang nangangampanya ang Gilas Pilipinas sa 2023 FIBA World Cup sa Manila noong nakaraang buwan.

“I’m gonna go play and ready to play, ready to get back into the swing of things,” paniniguro ng Fil-Am forward sa PBA Media Day.

Dumayo ng US si Malonzo para ipatingin ang likod. Doon na rin siya nagpa-rehab.

Hindi na nakasama sa Gilas team na sumikwat ng gold medal sa 19th Asian Games si Malonzo dahil sa injury.

Ngayon ay sinisiguro niyang nakarekober na, balik na ang mga dating acrobats sa court.

Hindi raw niya rerendahan ang mga lipad sa court.

“Definitely trying to play the same way, if not better,” anang forward. “I think just after a few weeks of therapy, I was able to have it under control.”

(Vladi Eduarte)