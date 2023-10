Isang urgent manhunt ang inilatag ng mga awtoridad para agarang madakip ang US army reservist na bumaril at pumatay sa 18 katao at nakasugat sa 60 iba pa sa ikinasa nitong mass shooting sa Lewiston, Maine noong Miyerkoles nang gabi.

Sa ulat, naglabas na ang korte ng warrant of arrest laban sa suspek na si Robert Card, 40-anyos matapos itong tukuyin na siyang nagpaputok sa isang bowling alley at bar na ikinamatay ng 18 biktima at pagkakasugat ng 60 pa noong Miyerkoles nang gabi.

Ayon sa mga awtoridad, si Card ay isang certified firearms instructor at miyembro ng US Army Reserves na may mental health issue at minsanang pag-atake ng halusinasyon.

Nagbanta siya kamakailan na mamamaril sa isang pasilidad ng National Guard sa Saco, Maine.

Samantala, nanawagan ang Maine State Police sa publiko na manatili muna sa kanilang mga tahanan at i-lock ang kanilang mga pinto dahil pagala-galapa si Card sa natu­rang lugar.