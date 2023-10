Tapos na ang ‘giyera’: Lovi ‘di aware na IG friends na sina Marian, Heart

Hindi raw aware si Lovi Poe sa pagiging Instagram friends ngayon nina Marian Rivera at Heart Evangelista.

Napansin kasi ng mga netizen na mutuals or pina-follow na nina Marian at Heart ang isa’t-isa sa Instagram.

“It’s nice, it’s nice,” ang naging reaction ni Lovi sa ‘pagbabati’ nina Heart at Marian.

Matatandaan kasi noong 2011 ay nakasama ni Lovi sina Marian, Heart, at Solenn Heussaff sa pelikulang ‘Temptation Island’.

Habang sinu-shoot nila ang nasabing pelikula ay nagkaroon ng alitan sina Heart at Marian.

Nadawit naman si Lovi sa isyu dahil kaibigan niya si Heart.

Noong November 2019 naman ay napanood ang pagbebeso at pagyayakapan nina Marian at Lovi sa isang episode ng defunct Sunday noontime show na ‘Sunday Pinasaya’.

“Yes, of course,” ang sagot naman niya nang matanong siya kung pina-follow niya si Marian Rivera.

Naging basehan na kasi ngayon ng friendship ang pag-follow sa Instagram.

Samantala, ginulat ni Lovi ang entertainment media dahil naka-suot siya ng corset sa press conference ng jewelry brand na Imono kung saan siya pa rin ang endorser.

Ang bongga nga ni Lovi na pinagmalaki na 700 Pesos lamang ang Imono necklace na suot niya.

In all fairness, ang gaganda at mukhang mamahalin ang mga alahas ng Imono at sey nga ni Lovi, hindi kailangan maging mahal pagdating sa fashion.

Bonggels! (Byx Almacen)