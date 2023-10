Tapat, payapang halalan panalangin ng Obispo

Ipinapanalangin ni San Fernando, La Union Bishop Daniel Presto ang pananaig ng katapatan at kapaya­paan sa 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) sa Lunes.

Ayon kay Bishop Presto, maging batayan nawa ng mga botante ang paghalal sa mga kandidatong mapagkakatiwalaan at tapat na gagampanan ang tungkuling maglingkod sa tao.

Iginiit ng obispo na hindi sukatan ang pagi­ging kamag-anak, kaibigan, kasikatan at salapi sa pagpili ng kandidato kundi ang kakayahan nitong tuparin ang mga plataporma at pangako para sa ikabubuti ng komunidad.

“Nawa ay mapili natin talaga ang maglilingkod hindi sapagkat sila’y ating kamag-anak, kaibigan, kundi sila’y alam na­ting makapaglilingkod sa atin nang tapat para sa kapakanan ng ating mamamayan sa ating

barangay. Sila ‘yung mga taong may malasakit, hindi lang sapagkat popular sila at may pera, kun’di sila ‘yung mga taong handang magmalasakit at maglingkod sa mga nasasakupan nilang kababayan natin,” pahayag ni Bishop Presto.

Inihayag naman ni Bishop Presto na bukod sa katapatan, dapat ding maging katangian ng kandidato ang malasakit sa kalikasan lalo’t nahaharap ang daigdig sa climate crisis.