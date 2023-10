May bagong supermall ang SM.

Binuksan kamakailan ng SM Prime Holdings ang SM City sa Santo Tomas, Batangas.

Ito na ang pang-85 supermall ng SM at pang-apat naman sa lalawigan ng Batangas.

Matatagpuan ang SM City Santo Tomas sa kahabaan ng Maharlika Highway sa intersection ng mga kalsadang bumabagtas sa mga lalawigan ng Laguna, Batangas at Quezon. Sa likuran ng mall matatanaw naman ang kagandahan ng Mount Makiling.

Dumalo sa pagbubukas ng SM City sina Batangas Governor Hermilando Mandanas, Santo Tomas City Mayor Atty. Jhun Marasigan at Vice Mayor Catherine Perez.

Dumating din sa naturang okasyon ang ilang opisyal ng SM. Kabilang dito sina SM Engineering Design and Development Corporation President Hans Sy Jr., SM Supermalls’ President Steven T. Tan, SM Prime Holdings Inc. President Jeffrey C. Lim, at SM Retail Executive Director Herson Sy.