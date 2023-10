Pinaimbestigahan ng Pinoy Aksyon ang napipintong pagbili ng Department of National Defense (DND) ng may 36,000 striker fired pistol na may badyet na P1.7 bilyon.

Ito ay dahil na rin sa kaliwa’t kanang agam-agam sa nangyaring proseso ng Bids and Awards Committee at ng Technical Working Group sa bidding process o pagpili ng supplier nito.

Ayon sa Pinoy Aksyon, isang transparency watchdog, tila overpriced o masyadong mahal ang presyo ng bawat piraso ng baril .

Sa nakalap na bid document, aabot sa P49,500 ang kada piraso nito, kahit P22,000 lang o doble halos ang presyo nito kung ikukumpara sa iba’t ibang establisimyento.

Kahina-hinala din ang ginawang paghihigpit ng Bid and Awards Committee sa mga requirements para sa bidding process dahil tila ipinipilit ang mga alumium/carbon steel striker fired pistols dahilan upang gawin ang kanilang supplier.

Nagtanong ang grupong Pinoy Aksyon kung bakit ipinipilit ng Bid and Awards Committee na gumamit ng alumium/carbon steel striker fired pistol gayong hindi naman ito ginagamit ng alinman sa military na kabilang sa North Atlantic Treaty Organization o NATO dahil hindi ito subog sa ganitong uri ng mga baril.

“Maraming komplikadong tungkulin ang militar para maproteksyunan ang mga Pinoy at bayan, kaya naman dapat masigurong de-kalidad at hindi pipitsugin ang mga bibilhin para sa kanila,” ayon sa Pinoy Aksyon.