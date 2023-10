Dinagdagan pa ang budget ng Philippine Health Insurance Corporation (Philhealth) sa susunod na taon upang tustusan ang tumataas na bilang ng mga benepisyaryo at doblehin ang taunang premium ng ahensiya para sa ilang sektor.

Ito ang inanunsyo ng Department of Budget and Management (DBM) sa kabila ng mga kinakaharap na kontrobersiya ng PhilHealth sa mga hindi pa nabayarang atraso sa mga pribadong ospital at ang insidente ng hacking sa sistema ng ahensiya.

Ayon kay DBM Secretary Amenah Pangandaman, mayroong P101.51 bilyon na panukalang budget para sa National Health Insurance Program sa 2024, tumaas ng P1.28 bilyon mula sa kasalukuyang budget.

Kasama sa makikinabang ang mga PWD na madodoble ang taunang premium na mula sa P2,400 ay magiging P5,000. Inaasahang makikinabang dito ang tinatayang 12.75 milyong mahihirap na miyembro ng PhilHealth batay sa National Household Targeting System ng Department of Social Welfare and Development (DSWD).

Kasama rin sa makikinabang sa benepisyo ng PhilHealth ay mga senior citizen, at mga may kapansanang walang hanapbuhay. (Aileen Taliping/Prince Golez)