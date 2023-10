Pinaghahanda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Armed Forces of the Philippines (AFP) para ipagtanggol ang bansa laban sa mga bantang kinakaharap ng Pilipinas.

Ipinahayag ito ng Pangulo matapos panumpain sa Malacañang nitong Biyernes, Oktubre 27, ang mga bagong promote na heneral at flag officers ng AFP.

Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na bilang mga bagong lider ng AFP, dapat manatiling alerto at bantayan nila ang mga nagtatangkang ilagay sa panganib ang kapayapaan ng bansa.

“As the new leaders of our AFP, you are expected to help ensure that the Armed Forces will be more agile, flexible and responsive to better address emerging issues confronting our nation. We must be ready. Our Armed Forces must be capable of securing and defending the archipelago from emerging threats,” wika ng Pangulo.

Hinikayat din ni Pangulong Marcos ang mga bagong heneral na paigtingin ang joint planning at operations upang masiguro ang interoperability sa lahat ng units ng AFP.

Pinaalalahanan ng Pangulo ang mga opisyal na kakabit ng kanilang promosyon ang mas mabigat na responsibilidad at tungkulin para sa bayan. (Aileen Taliping/Prince Golez)