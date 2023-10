Pananapak ng pulis sa pahinante, nabidyuhan

SINIBAK na sa puwesto ang isang miyembro ng Philippine National Police (PNP) na nabidyuhang nanapak sa pahinante ng truck dahil sa away-trapiko sa Gumaca, Quezon noong Huwebes.

Ayon sa report ng Quezon police provincial office, pansamantalang isinailalim sa administrative custody ang suspek na si Chief Master Sergeant Reynan Luminario, nakatalaga sa Gumaca police station, habang

nagsasagawa ng imbestigasyon ang Regional Holding and Accounting Section (RPHAS) at ang Provincial Investigation and Detective Management Unit (PIDMU) ng Quezon PNP matapos kumalat at mag-viral sa social media ang nasabing video.

Sa ulat, nangyari ang insidente sa kahabaan ng Maharlika Highway sa Barangay Rizal, Gumaca bandang alas-5:30 nang hapon. Nakaparada umano ang van ng pulis sa gilid ng kalsada sa tapat ng convenience store na naging sanhi ng pansamantalang pagtigil ng daloy ng trapiko.

Sunud-sunod umano itong binusinahan ng driver hanggang bumalik sa sasakyan ang naka-sibilyang pulis at nakasagutan ang una.

Bumaba ang pahinante ng truck na may dalang bakal na tubo at itak at akmang susugu­rin ang hindi nakikila­lang pulis pero naawat ito ng ilang bystander, isang non-uniformed police (NUP at isang traffic enforcer.

Gayunman dahil sa galit ng pulis, sinugod nito ang pahinate at saka tinadyakan at binatukan ito. Hindi na nagreklamo ang truck driver at suma­kay na lang sa sasakyan at umalis sa lugar.

Kinondena naman ni Gumaca Mayor Webster Letargo ang ginawa ng pulis at iginiit na walang puwang ang pang-aabuso ng mga awtoridad sa kanilang bayan.

Aniya, ilegal ang pagparada ng pulis na siyang pinagmulan ng gulo.

(Ronilo Dagos)