Pag-alala sa mga yumaong mahal sa buhay

Sa ganitong mga panahon, kada taon, ay mulig nating inaalala ang mga mahal natin sa buhay na yumao na.

Ilang taon na rin ang lumipas nang mawala ang aking Daddy, pero nananatiling buhay ang kaniyang alaala at mga aral sa mga prinsipyong aking ipinaglalaban. Ang aking late husband na si Frank, hindi mawawala ang kanyang diwa lalo na pag nakikita ko ang apat naming anak. Ang pagkawala ng isang kaibigan, pamilya, o kakilala ay napakasakit na bahagi ng ating buhay. Pero ang mga pabaon nilang halik, mga kwento, at mga ngiti ay nagiging ilaw na nagpapalakas sa ating mga puso at isipan.

Ang paggunita sa mga yumaong mahal sa buhay ay isang mahalagang bahagi ng proseso ng pagdadalamhati at pagpapakita ng pagpapahalaga sa kanilang alaala. Narito ang ilang mga paraan kung paano ito maariing gawin:

Pagdalaw sa kanilang puntod kapag may importanteng okasyon. Hindi lang tuwing Undas tayo pwedeng bumisita sa ating mga mahal sa buhay na sumakabilang-buhay na. Mahalaga ang pag-alaala sa mga espesyal na okasyon tulad ng kaarawan, anibersaryo ng kanilang pagpanaw, at iba pa. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng pagbisita sa kanilang puntod, pag-aalay ng bulaklak, o pagdarasal.

Panatilihing buhay ang kanilang kwento at alaala. Magbahagi ng mga kuwento at mga alaala tungkol sa kanila sa mga kaibigan at kamag-anak. Ito ay isang paraan ng pagpapalaganap ng kanilang mga kwento at mga karanasan na nagbibigay-kahulugan sa kanilang buhay. Pwede rin itong ibahagi sa mga anak natin at sa susunod na henerasyon para maipasa ang kanilang legacy.

Mag-alay ng dasal. Palagi silang isama sa ating mga dasal kahit pa ilang taon na ang lumipas nang sila ay mawala sa mundong ito. Maaari ring maglaan ng espesyal na araw o oras para sa pagdarasal o pag-aalay ng mga awit o tulang alay sa kanila.

Ipagpatuloy ang kanilang mga adhikain. Kung may mga adhikain o mga layunin na iniwan sila na hindi natutupad, maari itong isagawa bilang isang paraan ng pag-alaala sa kanila. Hindi man natin sila kasama ay magiging buhay ang kanilang diwa sa pamamagitan ng mga adbokasiyang ito.

Hindi nawawala ang lungkot at sakit sa pagkawala ng mga mahal sa buhay, pero mababawasan ito sa paglipas ng panahon. Ang espasyo na naiwan nila sa ating mga puso ay walang katumbas at hindi na mapapalitan. Sulitin natin ang pagkakataong ito, sa araw ng mga kaluluwa, na sila ay bigyang-pugay at ipagdasal, hindi lang para sa kapayapaan ng kanilang kaluluwa kundi sa atin ding patuloy na paghilom.