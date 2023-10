NBI nalambat ex-houseboy na tumangay sa P34.5M alahas ng amo

ARESTADO ng mga ahente ng National Bureau of Investigation (NBI) ang isang dating house boy na nagnakaw umano ng P34.5 milyon halaga ng mga alahas ng kanyang amo sa magkahiwalay na insidente sa Quezon City.

Ayon kay Atty. Jerome Bomediano, hepe ng NBI Anti-Organized and Transnational Crime Division, inilatag ang operasyon noong Huwebes matapos humingi ng tulong ang biktima.

Hindi muna pinangalanan ang suspek hanggang hindi natatapos ang operasyon para mabawi ang mga alahas na nagkakahalaga ng P7.5 milyon na isinangla nito ng P2 milyon sa pawnshop noong Setyembre.

Nabatid na modus ng suspek na pumunta sa bahay ng biktima kapag umalis ang mga ito at sasabihin na mayroon ipinagagawa sa kanya.

Nitong Huwebes muling kinontak ng suspek ang ibang kasambahay at tinanong kung aalis ng bahay ang kanilang amo.

“Dahil na pattern nga namin na ganon ang ginagawa niya, inaba­ngan na natin dun, which is noong umalis nga ‘yung complainant natin. Dumating siya at in-observe natin. Umakyat dito sa gilid ng bahay sa terrace,

pumasok dun sa kuwarto. Ang ginagawa natin, inabangan na natin na lumabas. Nang lumabas ng bahay, sinita na siya ng complainant at dala nitong paper bag na naglalaman ng mga alahas na ninakaw niya,” ani Bomediano.

Inamin naman ng suspek ang krimen at sinabi nito na noong Set­yembre niya unang ninakawan ang biktima dahil naiinggit siya sa kanyang mga kaibigan.

Ginastos umano niya ang pera sa panlilibre sa mga kaibigan at pina­dalhan niya rin ng pera ang kanyang mga magulang sa probinsya.

(Juliet de Loza-Cudia)