Nagbabala ang Bureau of Internal Revenue (BIR) na ipapa-ban sa mga e-commerce platform tulad ng Lazada at Shopee ang mga online seller na hindi pa rehistrado sa ahensiya.

Ayon sa draft revenue regulation na inilabas ng BIR, papatawan na rin nito ng buwis na 1% ang benta ng mga online merchant sa mga e-commerce platform kung ang gross annual remittance sa kanila ay lagpas ng P250,000.

“The e-marketplace operator shall not allow the sale of goods or services in the e-marketplace by online sellers who are not duly registered with the BIR,” nakasaad sa draft revenue regulation.

Hindi sakop ang mga online merchant na hindi umaabot sa P250,000 ang benta at ang mga seller na kasama sa rehistradong kooperatiba na may certificate of tax exemption at rehistrado sa BIR.

Matagal nang pinagbabantaan ni Finance Secretary Benjamin Diokno na papatawan ng buwis ang mga online seller na karamihan ay mga maliliit na negosyante lamang samantalang inilibre naman nito sa buwis ang mamahaling mga relo na Rolex na higit na mas mahal kaysa sa P250,000.

Ang mga e-commerce platform ang magkakaltas ng tinatawag na creditable withholding tax sa ire-remit nitong kita ng mga online merchant.

Kasama ang mga food delivery platform tulad ng Food Panda at GrabFood pati na mga platform kung saan nagbo-book ng para sa mga resort at hotel tulad ng Airbnb sa pagkakaltas ng creditable withholding tax.

Sabi sa draft revenue regulation, sakop din ang iba pang mga marketplace na nagbebenta ng mga produkto at serbisyo tulad ng mga shop na may sariling website o mobile app.

Ang withholding tax na ipapataw ay hiwalay pa sa mga kasalukuyang buwis na kinakaltas ng e-marketplace operators tulad ng withholding tax sa mga binabayad para sa delivery. (Eileen Mencias)